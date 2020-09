Un niño mata al entrenador de una escuela de Miami

Un entrenador de fútbol americano del Miami Senior High School fue asesinado con su propia pistola por un adolescente al que consideraba su sobrino, según se expuso en una declaración jurada de arresto. Fue la madre del joven de 15 años quién fue a la policía dos días después del asesinato para decirles que el niño le había confesado haber disparado a Corey Smith.

Smith, de 46 años, fue encontrado muerto en su casa de West Little River a las 9:30am del lunes. Los detectives creen que le dispararon varias veces alrededor de las 9:10am.

La policía de Miami-Dade dijo que la otra persona dentro de la casa de Smith en West Little River cuando llegaron los paramédicos y la policía el lunes por la mañana era el adolescente.

El joven dijo a las autoridades que estaba en el baño cuando escuchó “aproximadamente tres disparos”. Dijo que fue entonces cuando encontró a Smith, a quien consideraba como un tío, muerto en el suelo. Primero llamó a su madre y luego ella llamó al 911. Pero a través de una investigación, los detectives dijeron que nadie más había entrado en la casa en ningún momento.

