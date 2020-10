Diego Armando Maradona pide que no se burlen de su extraño protector anti coronavirus

El crack reveló que usó el protector facial "por respeto a todos los fallecidos por COVID"

Pese a que desde hace algunos meses el deporte ha vuelto a la relativa normalidad tras el parón por el coronavirus, deportistas y directivos de todo el mundo han aumentado las medidas para protegerse del virus, sin importarles las burlas que puedan recibir por ello, como le ocurrió a Diego Armando Maradona.

Este miércoles, el Gimnasia y Esgrima, equipo dirigido por Maradona, se enfrentó al San Lorenzo, y la leyenda del fútbol llegó al estadio con un peculiar protector facial para cuidarse del coronavirus y se ganó las burlas de la gente, quien en redes sociales se burlaron del look de Diego, comparándolo con Buzz Lightyear, personaje de Toy Story.

Tras las múltiples críticas, Maradona lanzó un comunicado en redes sociales donde le pidió a la gente que no se burlara de su peculiar protector facial porque lo usó” por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID” y aprovechó para despotricar contra algunos periodistas.

“Hoy salí de mi casa con esta máscara, que me recomendó el doc. Es la misma que usan algunos médicos. Lo hice por obligación, y por respeto a todos los fallecidos por COVID. Y me encontré con algunas burlas, de grandes, de chicos, y de algunos periodistas. Esos periodistas que te critican cuando no te cuidás. Y cuando te cuidás, también. Esos que se ríen de gente como yo, pero cuando dan la cifra de muertos, se escandalizan. Sería bueno que entiendan que no se puede vender a toda costa, sin respeto por nada, ni nadie. Pónganse de acuerdo, muchachos.”, escribió el astro argentino.

Ahora sí se enojó Diego, pero tiene un punto, no se puede criticar a alguien que esté cuidando su salud y la de los demás en época de pandemia.

Te puede interesar:

Maradona astronauta: le llueven los memes por la peculiar máscara que usó

Le pagaron con videos del Chavo del 8: El día que Maradona cobró de forma extraña por una entrevista