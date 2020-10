La tanga hilo dental de Noelia queda en el olvido para aclarar si está embarazada

View this post on Instagram

MUY IMPORTANTE / MEDIOS DE COMUNICACION En estos momentos, mi concentracion esta en crecer en el Campo Industrial, en mis obligaciones patronales, en alcanzar el crecimiento economico necesario para darle seguridad a toda la gente que trabaja conmigo y que esto se refleje en beneficios para sus Familias, EMBARAZARME NO ES UNA OPCION EN ESTOS MOMENTOS, VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION ESTAN REPORTANDO OTRA COSA. Si me ven en un Video estar de repente inchada del vientre, es por que muchas veces cuando tengo mi Periodo, tiendo a Inflamarme mucho, como le llega a pasar a muchas Mujeres. O por que estoy comiendo de mas, eso tambien llega a pasar, soy muy comelona, Amo la Buena comida, pero no es lo que estan reportando. ASI QUE QUEDA ACLARADO QUE NO ESTOY EMBARAZADA.