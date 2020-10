‘Vieja escandalosa, gorda’: Los crueles insultos a Chiquis Rivera en ‘Ventaneando’ tras grabarse llorando

Pedro Sola y Daniel Bisogno hasta se burlaron de los labios de la cantante

Chiquis Rivera fue conmovida hasta las lágrimas esta semana cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Latin Grammy 2020. La hija de Jenni Rivera recibió una mención en los prestigiosos premios en la categoría de Mejor Álbum de Banda por su disco titulado “Playlist”.

Cuando se enteró Chiquis de que había sido nominada, grabó su reacción para Instagram y expresar toda la felicidad que sentía en ese momento. La intérprete de “Animate y Verás” era un mar de lágrimas que casi no podía ni hablar de la emoción.

“Estamos nominados chicos”, dijo la estrella entre lágrimas. “No puedo ni respirar. Estamos nominados para un Grammy Latino. Estoy tan feliz, estoy tan contenta…ahorita regreso”.

Después de que el video se hiciera viral, los presentadores de “Ventaneando” se burlaron de la reacción de Chiquis. Fue Pedro Sola que dijo que haría la “mímica” de como se miraba la famosa en el video, pero lo que dijo después fue aún peor.

“Se le metió un malandrín”, dijo Sola antes de repasar el video de Chiquis.

“No puede respirar la gorda”, agregó Daniel Bisogno.

“Ay no, que no ma….”, dijo Pedrito cuando Chiquis dijo que no podía respirar. “Vieja escandalosa, gorda”.

Cuando Sola dijo eso, Bisogno rectificó su comentario diciendo, “Bueno, la muchacha llenita, ya ves que no se puede decir… yo no puedo decir gordo porque a lo mejor me estoy atacando a mi mismo”.

“No, no, no, pero sí, un poco exagerada”, agregó Pedrito.

Después Bisogno notó los labios carnosos de Chiquis y dijo que tenía “harto colageno”.

“Ella no se puso colageno, se puso colgajeno”, dijo Pedro en broma.

Pati Chapoy sintió que las lágrimas de Chiquis correspondían más bien al tema de la separación de Lorenzo Méndez. La titular del programa luego intentó poner orden a los comentarios.

“Todos los jóvenes o viejos que están en el mundo de la música aspiran que estén nominados al Grammy o ganar el Grammy. Que bueno que esté llorando”, dijo Chapoy ante la insistencia de Bisogno que Chiquis le había “invertido” a su look estético.

Pedro Sola imita a Chiquis Rivera y su reacción al ser nominada a los #LatinGRAMMY #Ventaneando pic.twitter.com/kF8cETxWfl — Cheesemes (@elcheeseme) October 1, 2020

