Confirman la “muerte repentina” de un policía de Miami

El hombre llamó a su madre poco antes de morir porque no se encontraba bien

El Departamento de Policía de la ciudad de Miami ha confirmado que uno sus oficiales, que trabajaba ahí desde el 2015, ha fallecido de forma “repentina”. La noticia la ha confirmado Jorge Colina, el jefe de la policía, y ha identificado al joven agente diciendo que se trataba de Aubrey Johnson.

“¡Tus hermanos y hermanos de azul te van a extrañar!”, tuiteó Colina. Lo cierto es que no se sabe los motivos de su muerte, especialmente porque era una persona joven, de 28 años, y no tenía condiciones médicas preexistentes.

It is with a heavy heart and great sadness that I announce the sudden passing of a member of our @MiamiPD Family, Officer Aubrey Johnson who joined the department in 2015. Your brothers & sisters in blue will truly miss you! – Chief Jorge R. Colina pic.twitter.com/cCIEIVjYaf — Miami PD (@MiamiPD) October 2, 2020

Sin embargo, el Miami Herald asegura en su edición que el hombre murió el jueves por la noche después de tomar algunos medicamentos. Al parecer, y siempre según el rotativo del sur de la Florida, Johnson llamó a su madre porque no se sentía bien.

Our most heartfelt condolences to the Johnson family and all that loved Officer Aubrey Johnson Jr. pic.twitter.com/HpVCThgKUV — Miami Community Police Benevolent Association (@mcpba1946) October 2, 2020

El oficial se había lesionado el pie hace unas semanas mientras perseguía a un sospechoso por las calles de Miami.

El jueves, tras avisar que no se encontraba bien, un equipo médico acudió a su hogar y fue trasladado al Centro Médico Jackson North, donde murió.

In deep sadness & disbelief I join countless others paying tribute. Officer Aubrey Johnson Jr., passed away today from line of duty injury. As you see from the picture, also Coach & mentor to children in Miami Police Athletic League. Sleep well Aubrey Johnson. We will miss you. pic.twitter.com/5mZqTiO3MX — Delrish Moss (@Delrish_M) October 2, 2020

El joven era muy querido en la comunidad, según han dicho algunos de sus compañeros. Delrish Moss, capitán de la policía de la Universidad Internacional de Florida (FIU), señaló que Johnson también era entrenador de niños en la Liga Atlética de la Policía de Miami.