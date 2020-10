Los Marlins de Derek Jeter, con su minúscula nómina salarial de peloteros, eliminan a los Cubs

Los Rays de Tampa Bay ocupan este año el lugar 28 de las Ligas Mayores en cuanto a salarios de sus peloteros. Sus vecinos, los Miami Marlins, son el No. 27 entre los 30 clubes. Eso no les ha importado, porque ahora ambos equipos del estado de Florida se encuentran en la ronda divisional de los playoffs de las Grandes Ligas.

Pero mientras el éxito de los Rays, que se enfrentarán a los New York Yankees, no es una sorpresa luego de haber sido el mejor conjunto de la Liga Americana en la temporada, lo de los Marlins sí lo es en la Nacional. El joven equipo lleno de talento latinoamericano eliminó este viernes a los favoritos Chicago Cubs con un triunfo de 2-0 para completar la barrida de dos partidos en Wrigley Field.

Los Marlins se medirán en la ronda divisional a los Atlanta Braves, que dieron cuenta también en dos partidos de los Cincinnati Reds.

Un excelente pitcheo del joven dominicano Sixto Sánchez, quien no permitió carrera en 5 innings, y un jonrón de Garrett Cooper que rompió el empate en la séptima entrada, llevaron a los Marlins al triunfo en la serie de comodines. Miami había ganado 5-1 el primer juego de la serie.

