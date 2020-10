Kershaw lanza su mejor juego de playoffs y Dodgers eliminan a los Brewers

Clayton Kershaw lanzó el mejor juego de su carrera en postemporada y Mookie Betts impulsó dos carreras con doble en la quinta entrada, para llevar a los Dodgers de Los Ángeles a vencer 3-0 a los Milwaukee Brewers la noche del jueves y avanzar a la siguiente ronda de los playoffs.

Los Dodgers, que fueron el mejor equipo de la temporada recortada a 60 juegos debido la pandemia, validaron que son el equipo a vencer de la Liga Nacional tras barrer a Milwaukee en la miniserie de comodines (el miércoles ganaron por 4-2).

El juego en Dodger Stadium fue un excelente duelo de abridores que vio abrir el marcador en la quinta entrada con un sencillo productor de Austin Barnes para que anotara Chris Taylor, seguido por el doble de Betts que puso el juego 3-0 y deshacerse del abridor Brandon Woodruff.

Pero la figura de la noche fue Kershaw, con su largo historial negativo en playoffs sobre su espalda. El zurdo estuvo espectacular contra los Brewers al lanzar 8 innings en blanco, con solo 3 hits, 13 ponches y 1 base por bolas.

10 Ks for Kersh through 6. 👀 pic.twitter.com/0X8NKR1GIH

En la ronda divisional, los Dodgers se medirán al vencedor de este viernes por la noche entre los Padres de San Diego y los Cardinals de San Luis. San Diego empató esa serie al ganar 11-9 con dos jonrones del dominicano Fernando Tatis Jr. y dos más de Will Myers.

Not gonna lie, @tatis_jr: We're flipping out a little. pic.twitter.com/8ryd3QQMKP

— San Diego Padres (@Padres) October 2, 2020