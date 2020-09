El coronavirus cobra la vida de pelotero bromista que fue campeón con Yankees y Dodgers

Jay Johnstone, un pelotero que jugó 20 años en las Ligas Mayores y que tuvo la distinción de ser campeón de la Serie Mundial con New York Yankees y Los Angeles Dodgers, murió a los 74 años como consecuencia del COVID-19.

Johnstone bateó un jonrón clave durante la Serie Mundial de 1981, ayudando a los Dodgers a ganar el partido 4 en contra de los Yankees. Los Ángeles, guiado por Fernando Valenzuela, se coronó en seis juegos.

Tres años antes, irónicamente, fue parte del equipo de los Yankees que se coronó al vencer a los Dodgers en el Clásico de Octubre. Ambas organizaciones lamentaron la noticia en sus redes sociales.

The Dodgers are saddened by the passing of former Dodger Jay Johnstone and offer their deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/DePWvZX0le

We are saddened to learn of the passing of Jay Johnstone. The Yankees organization extends its deepest condolences to Jay's family and friends. He will be missed. pic.twitter.com/6LKEMRfd6t

— New York Yankees (@Yankees) September 29, 2020