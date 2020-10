Los Padres de Fernando Tatis Jr. avanzan gracias a joya de pitcheo nunca vista y enfrentarán a Dodgers

Los Padres de San Diego están oficialmente de regreso como equipo ganador en octubre. Conducidos por su súper estrella dominicana Fernando Tatis Jr. eliminaron a los Cardinals de San Luis en partido de vencer o morir y avanzaron a la siguiente ronda donde les esperan los Dodgers de Los Ángeles.

Tatis es el rostro de estos divertidos frailes, que ganaron su primera serie de playoffs desde 1998, aunque en el juego del viernes contra los Cardinals en San Diego la verdadera proeza vino del bullpen: nueve pitchers relevistas se combinaron para lanzar una blanqueada de 4-0, un hecho que no ocurría en las Ligas Mayores desde 1901.

La rara joya de pitcheo fue conseguida con Craig Stammen, quien abrió el juego, Tim Hill (2), Pierce Johnson (3), el cubano Adrián Morejón (4), Austin Adams (5), el colombiano Luis Patiño (6), Emilio Pagán (7), Drew Pomeranz (8) y el cerrador Trevor Rosenthal (9), quienes apenas recibieron cuatro hits de San Luis.

Un doble de Eric Hosmer en el quinto inning impulsó a Tatis, quien había pegado doble, para abrir el marcador contra el abridor y derrotado Jack Flaherty. La ventaja aumentó a 3-0 en una séptima entrada en la que los Cardinals cometieron dos errores defensivos y regalaron un base por bolas con la casa llena. Y San Diego agregó jonrón de Jake Cronenworth en la octava.

