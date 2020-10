Promesa del ciclismo es suspendida de su equipo tras declararse seguidor de Donald Trump

Quinn Simmons, joven promesa del ciclismo estadounidense, ha sido separado de su equipo esta semana tras enfrascarse en un pleito en redes sociales y revelar que es seguidor de Donald Trump.

Este miércoles, un periodista holandés especializado en ciclismo publicó un tweet en el que decía que esperaba que la presidencia de Trump acabara pronto y pedía que si alguno de sus seguidores era fanático del presidente, lo dejaran de seguir. Simmons le escribió “adiós” y al ser cuestionado sobre si era seguidor de Trump, no dudó en contestar que sí.

Los tweets fueron borrados horas después, pero varios usuarios lograron capturar las imágenes.

In case you secretly keep a list of riders you will never support because they are too idiotic, last year junior world champion might jump at the top of that list pic.twitter.com/jysyJLsAYD

