El béisbol llora la muerte de Bob Gibson, pitcher que firmó la mejor temporada de la historia

Las Ligas Mayores de Béisbol y en especial los Cardenales de San Luis vuelven a estar de luto por la muerte de otro de sus más grandes peloteros: el lanzador Bob Gibson. Apenas el mes pasado otro símbolo de ese equipo, Lou Brock, falleció.

Diversas fuentes confirmaron la noche del viernes que Gibson, uno de los serpentineros más temibles de la historia, falleció tras una batalla con el cáncer a los 84 años. El miembro del Salón de la Fama anunció en 2019 que tenía cáncer de páncreas.

Gibson acumuló en su carrera (1959-75) 251 juegos ganados, 3,117 ponches y registró un promedio de carreras limpias de 2.91.

Pero lo que verdaderamente hizo del pitcher derecho nacido en Omaha, Nebraska un titán histórico fue su actuación en 1968, cuando grabó estadísticas que hoy lucen increíbles.

En esa temporada tuvo marca de 22-9, con un asombroso 1.12 de promedio de carreras limpias por cada 9 entradas lanzadas y 13 blanqueadas (de las 58 que logró en total incluyendo playoffs). Es casi seguro que el béisbol jamás volverá a ver algo así.

One of the greatest of all-time and a fierce competitor. R.I.P. Bob 😭

