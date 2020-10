Exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie ingresa en hospital por Covid-19

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie fue admitido en el hospital el sábado, horas después de que anunció que había dado positivo por COVID-19.

“Aunque me siento bien y solo tengo síntomas leves, debido a mi historial de asma decidimos que esta es una medida de precaución importante”, tuiteó Christie. “Estoy agradecido por nuestros profesionales médicos que trabajan arduamente y espero volver a casa pronto”.

“Acabo de recibir noticias de que soy positivo para COVID-19”, tuiteó Christie el sábado. “Quiero agradecer a todos mis amigos y colegas que se han acercado para preguntarme cómo me sentía en los últimos días. Hoy recibiré atención médica y mantendré a las personas necesarias informadas de mi condición”.

I just received word that I am positive for COVID-19. I want to thank all of my friends and colleagues who have reached out to ask how I was feeling in the last day or two. I will be receiving medical attention today and will keep the necessary folks apprised of my condition.

