J Balvin recuerda su primer aparición junto a Don Francisco hace diez años y cumple un gran sueño

Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy … Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va… Siempre pensaré que es mejor una base sólida que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡amen los procesos y disfruten el viaje! #tbt