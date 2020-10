¿Conoces cuál la diferencia entre astrología y astronomía?

Aunque estas dos disciplinas tienen una historia en común y parecen iguales, en realidad son muy diferentes

La astrología y la astronomía son dos disciplinas que están ligadas una a la otra debido a la historia que tienen en común, y si bien poseen algunas coincidencias, en realidad son dos conceptos diferentes.

La Real Academia Española (RAE) define a la astrología como “el estudio de la posición y movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas”, mientras que a la astronomía la describe como “la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y las leyes”.

Como podemos observar, la gran diferencia radica en que la primera se basa en predicciones y la segunda es una ciencia exacta. Sin embargo, la astrología es considerada como la verdadera predecesora de la astronomía.

El sitio especializado en tecnología e ingeniería Interesting Engineering explicó en un artículo que la astrología fue practicada ampliamente por un gran número de culturas alrededor del mundo y posee una “incalculable importancia” para el desarrollo del razonamiento y la filosofía de los seres humanos.

Desde el florecimiento de civilizaciones antiguas como la egipcia y babilónica hasta el siglo XVII, la astrología y la astronomía fueron consideradas una sola disciplina, de hecho, en el medievo la astronomía era la base sobre la que operaba la astrología; fue hasta el siglo XVIII que comenzaron a tratarse como campos distintos.

Si bien ahora sabemos que son dos disciplinas diferentes, los astrónomos reconocen la importancia que tuvo la astrología en la historia de la humanidad. “Impulsó a la humanidad a observar y completar el mundo fuera de la existencia mundana”, puntualizó el sitio citado párrafos arriba.

¿La astrología es una rama de la astronomía?

A pesar de que en algún momento de la historia estuvieron unidas, la astrología no es considerada una rama de la astronomía debido a que la primera no es una ciencia exacta. La primera es una práctica esotérica que, si bien basa sus preceptos en el movimiento de los astros, no tiene un fundamento científico.

Su práctica se basa en los pronósticos del futuro con base en los signos zodiacales y es más bien una cuestión de creencias.

Como conclusión, a astronomía estudia al universo de manera crítica y científica, mientras que la astronomía utiliza la observación del universo como medio de adivinación de eventos futuros.

