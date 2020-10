Las candentes fotos de Florencia Peña en sostén e imponente escote

La argentina enloqueció con sus encantos en una impactante producción

Florencia Peña volvió a revolucionar las redes con un posteo en Instagram en el que se le ve, en tres imágenes diferentes, luciendo en sostén de un impactante escote, con el cabello suelto.

La publicación en cuestión cosechó más de 140 mil likes y sendos elogios.

Recordemos que hace unos días, la actriz cerraba la semana con una foto glam con joyas y un maquillaje donde predominaban los brillos.

La artista está atravesando un gran momento personal y profesional. En este último plano, recientemente dio a conocer su flamante emprendimiento: lanzó su propio sitio, FdeFLOR, con un video alusivo.

“Es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien“, explicaba al momento de presentarlo.