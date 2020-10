Serie A no aplaza un partido y le regala tres puntos a la Juventus sin jugar

Este domingo, la polémica llegó al fútbol italiano, pues tras una decisión extraña, la Serie A no decidió cancelar un partido aún sabiendo que el gobierno le prohibió jugar a uno de los equipos.

A lo largo de la semana, Napoli realizó distintas pruebas de COVID-19 a sus jugadores, en las cuales Piotr Zielinski y Elif Elmas dieron positivo. Tras presentar dos enfermos en el plantel, la Azienda Sanitaria Locale prohibió a todo el equipo viajar a Turín para el partido de este domingo ante la Juventus y el club napolitano informó de esto a las autoridades de la liga italiana.

Pese a esto, la Serie A decidió no cambiar de fecha el encuentro y Juventus confirmó en sus redes sociales que se iba a presentar en la cancha. Tal y como lo solicitaron las autoridades de salud italianas, Napoli no viajó al partido pero la vecchia signora sí se presentó en la cancha.

Juventus are at the stadium and ready to take to the pitch for their match with Napoli…but Gattuso's team are back home in Naples! 😱

Incredible scenes from Turin 👀

The Azzurri are dealing with multiple cases of COVID-19 since playing Genoa last weekend 🔵 pic.twitter.com/TFI8Q2lh06

— Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) October 4, 2020