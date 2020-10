Descubren a un hombre de Florida que intentaba votar con el registro de su mujer fallecida

Las autoridades de Florida dicen que han presentado un cargo de fraude electoral contra un hombre que dijo que “quería probar el sistema” cuando trató de obtener una boleta por correo para su esposa fallecida.

El supervisor de elecciones del condado de Manatee, Mike Bennett, explicó que se comunicó con la oficina del alguacil después de una revisión de las listas de votantes.

Te puede interesar: Trump tuvo un acto en Miami, sin mascarilla ni distanciamiento, 6 días antes de su positivo

FAILED TEST: A Florida man has been charged with voter fraud after he said he wanted to 'test the system.' https://t.co/iI8wbswIyY

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) October 4, 2020