Trump tuvo un acto en Miami, sin mascarilla ni distanciamiento, 6 días antes de su positivo

Participó en un evento de "Latinos for Trump" y estuvo rodeado de decenas de personas sin que nadie tomara medidas de precaución

El presidente Donald Trump estuvo en el sur de la Florida para participar en un acto de campaña con empresarios hispanos. Fue en el complejo hotelero Trump National Doral y estuvo expuesto a cientos de personas.

Su equipo médico no ha dicho dónde se contagió el mandatario, pero fue 6 días después de que se confirmara su positivo en coronavirus.

TRUMP IN FLORIDA: The President hosted a Latinos for Trump event just last week at his resort in Doral only a week before he tested positive for COVID-19. Who came in close proximity to him? https://t.co/4KyxDK3Z5S — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) October 4, 2020

Además de Miami, también estuvo visitando otras ciudades y estados. Ahora los profesionales sanitarios están en contacto con las personas con las que pudo estar en contacto el presidente. Willy Guardiola, presidente de Trump Sign Rallies, fue uno de ellos.

“Estaba más enérgico que nunca”, dijo sobre cómo vio al presidente. Por el momento, Guardiola no piensa en hacerse la prueba, aunque si empieza a tener síntomas acudirá a un centro de salud para someterse al diagnóstico de la COVID-19. “Si empiezo a sentirme un poco lento, me haré la prueba, pero me siento bien”, comentaba.

NOW: Biden supporters face off against pro-trump supporters as the president visits for a “Latinos for Trump” roundtable. I’m outside Trump National Doral Miami now. pic.twitter.com/SsyHiTaWTU — Bowen Xiao (@BowenXiao_) September 25, 2020

Se desconoce si Trump ya se había contagiado cuando visitó Miami, pero lo cierto es que en ese evento estuvo en contacto con sus seguidores sin respetar la distancia social y sin llevar mascarilla.

En las últimas semanas, Trump ha visitado Florida, Georgia, Virginia, Pensilvania, Minnesota, Cleveland -donde participó en el debate- y Nueva Jersey.

“En un solo día estuvo en tres estados. ¿Qué tan difícil va a ser rastrear a todos?”, se resignaba el hombre.

“At least I see my property,” says Pres Trump, addressing “Latinos for Trump” event at his Doral Golf Club in Miami. Uses opening remarks to charge that @joebiden has “sold out the Hispanic American community sending your jobs to China.” pic.twitter.com/qlPcrY883a — Mark Knoller (@markknoller) September 25, 2020

Ahora la pregunta es saber dónde pudo contagiarse el presidente y a quién se lo transmitió, una difícil tarea del equipo médico de la Casa Blanca. “Con suerte será algo leve y lo superará, estoy rezando por él”, agregaba Guardiola.

El Departamento de Salud de Florida no ha dado detalles sobre si está haciendo algún esfuerzo para ponerse en contacto con las personas que estuvieron en contacto con el presidente Donald Trump para que se hagan las pruebas como medida de precaución.