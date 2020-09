Cancelan la feria Art Basel en Miami Beach por el coronavirus

Los organizadores de la feria Art Basel han anunciado que la edición 2020 de la exhibición de arte contemporáneo quedará cancelada.

A través de un comunicado, los responsables han indicado que la razón principal para tomar esta decisión se debe “al impacto de la pandemia” del coronavirus “que se extiende desde el sur de la Florida hacia otras partes del país”.

Te puede interesar: La edición de Art Basel en Miami cada vez más cerca de la cancelación

#BREAKING – The pandemic has cancelled another beloved event: Art Basel in Miami Beach. https://t.co/UaDKlJqLF5

Admiten que “las limitaciones y la incertidumbre sobre la puesta en escena de eventos a gran escala”, así como también “las restricciones y prohibiciones de viajes internacionales y las regulaciones de cuarentena dentro de Estados Unidos” han hecho que los máximos directivos de Art Basel no tuvieran “otra opción” que cancelar la feria programada entre el 3 y 6 de diciembre en el Centro de Convenciones de Miami Beach.

El director de Art Basel para las Américas, Noah Horowitz, ha dicho que esta medida se ha tomado “con gran pesar y decepción” ya que esta muestra artística es la más grande del mundo y, anualmente, se dan cita las principales galerías de arte de todo el mundo y los coleccionistas más importantes. El impacto económico que supone Art Basel para el sur de la Florida también es muy destacado.

ART BASEL CANCELLED: Miami Beach's Art Basel, one of South Florida's major yearly events, has canceled this year's fair due to uncertainty surrounding the coronavirus pandemic. https://t.co/87OLdL2VJu

— NBC 6 South Florida (@nbc6) September 2, 2020