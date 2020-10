Galilea Montijo recuerda el día que se le cayó un diente y se lo comió por accidente

La conductora recordó el bochornoso momento en que se comió un diente provisional y tuvo que cubrir el espacio con un chicle

Luego de varias semanas separadas debido a la pandemia de COVID-19, Galilea Montijo y Andrea Lgarreta finalmente volvieron a compartir pantalla dentro del programa ‘Hoy’, en donde una de ellas relató el bochornoso momento que pasó hace unos días, debido a que se le cayó un diente poco antes de salir al aire.

La confesión sucedió durante uno de los segmentos del matutino, cuando Raúl Araiza presentó un reportaje de la telenovela ‘Vencer el Desamor’, el cual le recordó el día en que Galilea Montijo perdió una de sus muelas provisionales, anécdota que retomó la conductora y platicó con lujo de detalle.

Entre risas, Gali recordó que estaba con la productora Andrea Rodríguez, con quien hablada de la edad y las dificultades que tiene para levantarse, asegurando que está tomando calcio. Mientras su compañera Andrea Legarreta no podía creer la historia que estaba a punto de escuchar.

“Y de repente yo agarro y me estaba tomando precisamente calcio, ya ves que son unas gomitas que compré y dije: ‘Ay si el calcio’, entonces cuando trago agua sentí algo duro y dije: ‘Ay la gomita venía un poco dura ¿no? sentí raro’“.

Poco después, la estrella de ‘Pequeños Gigantes’ recordó que no era el calcio lo que había sentido en la garganta, sino la muela provisional que se había removido por lo pegajoso de la gomita:

“Entonces me trago el agua, estoy hablando y digo: ‘Hablando de edad, mi provisional se me despegó’“, y confesó entre risas que no es la primera vez que esto le pasa: “Me tragué la provisional, ya ves que suelo tragarme cosas como el apuntador“.

Antes de finalizar, ´reveló que salió corriendo a tratar de vomitar para rescatar su muela y pegársela, pero debido a que esto no sucedió, tuvo que recurrir a un pequeño truco: “¿Cómo iba a salir con ese hueco al aire? No hubo manera, pedí un chicle y salí con el chicle“, finalizó.