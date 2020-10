Sheriff: Hispano abusa sexualmente a bebé de dos meses causándole severas heridas

TEXAS – Las autoridades anunciaron el arresto de un hombre que presuntamente abusó sexualmente de un bebé de dos meses y le causó severas heridas, según informó el sheriff del Condado Harris, Ed González.

El sheriff publicó en Twitter que Alejandro Barrera, de 20 años, hirió “severamente” al bebé, quien tuvo que ser internado en condición seria en un hospital de Houston.

@HCSOTexas Child Abuse Investigators have arrested & charged Alejandro Barrera (19) with Injury to a Child. Barrera is suspected of severely injuring his 2-month-old infant. The infant is hospitalized in serious condition. #HouNews pic.twitter.com/TwDQa39VFc

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 3, 2020