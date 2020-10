Hispana racista que atacó a personas asiáticas en el sur de California va a la cárcel

Una mujer hispana del área de Los Ángeles que se hizo conocida hace algunos meses por ataques racistas en contra de personas asiáticas tendrá que ir a la cárcel.

El nombre de la mujer es Lena Hernández, de 54 años. La residente de Long Beach se declaró culpable de un cargo de agresión a cambio de una sentencia de 45 días.

Dos ataques de Hernández fueron captados en video en un parque de la ciudad de Torrance, al sur de Los Ángeles.

El primer video fue grabado cuando la mujer racista ofendió a una joven mujer asiática que se ejercitaba en unas escaleras. Hernández le dijo que se marchara al país de donde había venido.

#NEW: Mayor of @Torrance responds to a racist incident at a local park going viral tonight.

“The Torrance Police Department is investigating and will determine the appropriate course of action… Conduct like that displayed on the video cannot be tolerated.” – Patrick Furey pic.twitter.com/YZmIPp9JCD

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) June 11, 2020