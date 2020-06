Graban video de incidente racista en un parque de Torrance, California

Los incidentes racistas a lo largo de todo el país parecen no tener fin y esta vez ocurrió en la ciudad de Torrance, California.

Un video compartido en redes sociales registró el ataque verbal y racista sufrido por una mujer asiática que estaba haciendo ejercicio al aire libre.

La mujer estaba ejercitándose en una escalera al aire libre lo que, al parecer, molestó a la atacante, una mujer blanca de avanzada edad.

For those asking how the racist conflict in Torrance started — this video shows the initial incident.

The woman filming the video was working out and the aggressive woman bumped into her. More —> https://t.co/y40o0TOHnI pic.twitter.com/AZmvfUd78h

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) June 11, 2020