Horóscopo de El Niño Prodigio 6 de octubre de 2020

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

Hoy sentirás muchas ganas de distraerte y olvidarte de las preocupaciones que te aquejan. Ve de shopping, cómprate algo bello, disfruta de una salida porque bien que te lo mereces. Libérate de las tensiones, es tu momento para relajarte y brillar.

04/20 – 05/20

Es tiempo de mirar hacia atrás sin temores. Las estrellas te darán la oportunidad de corregir tus errores pasados. No te quejes, ni te desesperes por podrás encontrar las respuestas. Ellas llegarán solas y en el momento justo.

05/21 – 06/20

Tendrás que mejorar algunas actitudes para llevarte mejor con tus amigos. Pregúntate en que estás fallando y tu ser interior te lo mostrará. El descanso te ayudará a ordenar tus pensamientos, así que relájate para que puedas aclarar tus ideas. Todo pasará.

6/21 – 7/20

Será momento para definir cuáles son tus ambiciones, así que pregúntate que es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Si lo realizas con juicio, llegarás a realizarte. La diplomacia y la cortesía, serán tus mejores aliadas para lograr cada uno de tus propósitos.

07/21 – 08/21

Hoy te sentirás un poco inseguro porque tienes demasiada exigencia contigo mismo. Todos saben que eres una gran persona y un trabajador dedicado, pero no por eso debes asumir más responsabilidades de las que puedes soportar. Aprende a delegar y a decir que no de vez en cuando.

08/22 – 09/22

Ahora vas a valorar aquello que te hace especialmente feliz y te olvidarás un poco de lo material. Mira lo bueno que hay en tu presente y las cosas buenas que te suceden, cuando hayas identificado cada una de ellas, entonces agradece con fe al universo.

09/23 – 10/22

Seguirás a tu intuición y vivirás según los dictados de tu corazón, que siempre sabrá guiarte. También vas a ignorar las críticas y de los demás y no les harás caso a la hora de tomar cualquier decisión. Piensa en ti y en cuidar tu paz mental.

10/23 – 11/22

Te verás obligado a descansar la mente para que todo se vaya acomodando como debe ser. También resolverás ese problema que te mantiene un poco preocupado y algo por lo que estás luchando se te dará. Agradece tus dones a los astros.

11/23 – 12/20

Hoy deberás pensar con mucho cuidado si en serio quieres asumir ese compromiso que te han estado proponiendo en los últimos días. La confianza que deposites en esa persona que te atrae mucho, será la base para que cualquier proyecto sea exitoso.

12/21 – 01/19

Tendrás que enfrentarte a una tormenta emocional en tu hogar, pero tú saldrás ileso. Esto te servirá para desarrollar más confianza con tus familiares. Tus seres queridos siempre se encuentran apoyándote en todo y ahora tendrás que ser tú el mediador.

01/20 – 02/18

Te expresarás con claridad y dirás todo lo que no te agrada. Eso te ayudarás a sentirte liberado de malestares internos. Si te quedas callado no será beneficioso, te crearás un problema que no necesitas, y no querrás sumar otro conflicto más.

02/19 – 03/20

Se avecinan buenos momentos financieros. Has mantenido tus esperanzas a pesar del tiempo difícil que has vivido. Verás que todo se acomoda, para acercarte a lo bueno y aprenderás a cuidarte de gastos innecesarios.

