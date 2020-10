Bomberos de Houston recuperaron dos de los tres cuerpos enterrados bajo los escombros de un edificio que colapsó en Houston

TEXAS – El Departamento de Bomberos de Houston informó este miércoles que han logrado recuperar dos de los tres cuerpos de los trabajadores que quedaron enterrados bajo los escombros de unas escaleras que se colapsaron en el interior de un edificio que se encuentra bajo construcción en el área de Town City Centre este lunes después del mediodía.

Oficiales informaron sobre la recuperación de dos cuerpos y agregaron que están muy cerca de recuperar los restos de la tercera víctima. Según el Departamento de los Bomberos, es muy probable que logren recuperar el cadáver antes de que finalice el día.

No se han revelado los nombres de los cuerpos recuperados.

Houston Fire says they’ve recovered the body of one of the three workers killed in the stairwell collapse at the future @MarathonOil building on Monday. They believe they’ll be able to recover the other two bodies by the end of the day. #khou11 pic.twitter.com/x7WClZe3yn

— David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) October 7, 2020