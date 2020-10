El gobernador de Texas les da la luz verde a bares para reabrir sus puertas; entérate la capacidad que se permitirá

TEXAS – Después de varios meses cerrados por la pandemia del COVID-19 bares finalmente podrán reabrir con una capacidad limitada.

El gobernador Greg Abbott anunció el miércoles que bares puede reabrir con un 50 por ciento de capacidad y con ciertas restricciones implementadas a partir del 14 de octubre.

Una de las restricciones indica que personas no pueden estar paradas en el lugar mientras consumen.

Texans have continued to keep COVID under control.

The hospitalizations, number of new positive cases, and positivity rate remain contained. Today was one of the lowest for fatalities in a long time.

I will be announcing more openings soon.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 5, 2020