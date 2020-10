Los equipos grandes no buscan a ‘Tecatito’ por ser mexicano: Layún

Miguel Layún explicó que aunque ‘Tecatico’ Corona está en su gran momento y pero tiene claro que no ha sido fichado por un club más grande debido a su nacionalidad.

Layún que fue compañero de ‘Tecatito’ en el Porto aseguró que el jugador mexicano no cambió de equipo en este mercado de verano simplemente fue porque es mexicano.

El jugador de Rayados dijo que el ‘Tecatito’ vale cada peso que el Porto está pidiendo por su carta, sin embargo, el problema es que no tiene otra nacionalidad.

Porque no tiene otra nacionalidad! Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como el!! O me equivoco en mi percepción ???

