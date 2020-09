‘Tecatito’ recibe el Dragón de Oro por ser el mejor jugador del Porto

El mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona fue mejor futbolista del año por el Porto en los premios “Dragões do Ano”, en los que Pepe se llevó el galardón a mejor deportista del club.

Corona, extremo de 27 años que ya había sido nombrado el mejor jugador de la Liga NOS de la pasada temporada, se mostró “muy orgulloso” por el reconocimiento que le presta el club.

⭐ Dragão de Ouro Futebolista do Ano: Tecatito Corona

👉 É o jogador do plantel atual com mais jogos pelo FC Porto e foi o melhor jogador da época para a Liga#FCPorto #DragõesdeOuro pic.twitter.com/dIzjE2O7BD

— FC Porto (@FCPorto) September 28, 2020