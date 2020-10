Vuelven a contratar al director de un instituto de Florida que negó el Holocausto

Un director de una escuela de secundaria de Florida que fue despedido el año pasado después de decirle a la madre de un estudiante que “no todos creen que ocurrió el Holocausto” fue recontratado después de una recomendación de un juez.

La Junta Escolar del condado de Palm Beach votó por 4 votos a 3 recontratar al ex director de la escuela secundaria Spanish River, William Latson, y otorgarle $152 mil en pagos retrasados, según informó Palm Beach Post.

