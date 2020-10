Tristeza en el sur de la Florida por el cierre de la cadena de cines Regal

Ir a las salas de cine para ver los últimos estrenos es algo habitual en Estados Unidos. Sin embargo, la cadena de cines Regal está cerrando sus puertas debido a la pandemia.

“Temporalmente cerrado” aparece ahora en las marquesinas donde, anteriormente, se exponían los títulos de los estrenos. Por el momento, no se vislumbra una luz al final del túnel.

Cineworld, la empresa matriz de la cadena de cines Regal, anunció que cerraría temporalmente sus 663 salas en Estados Unidos y Gran Bretaña.

En el sur de la Florida, eso significa que cuatro ubicaciones cerrarán temporalmente en Miami-Dade. Se trata de Regal South Beach, Regal Cinemas en Kendall Village, Regal en The Falls y Regal Southland Mall en Cutler Bay.

