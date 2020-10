Aplazan el partido Rapids y Galaxy por COVID-19

La MLS anunció este viernes el aplazamiento del partido que jugarían el sábado Colorado Rapids y Los Angeles Galaxy en el DICK’S Sporting Goods Park (Denver) por un caso de coronavirus en la plantilla del primer club.

La decisión fue anunciada por la MLS tras consultar al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y a expertos en enfermedades infecciosas.

The match between the @ColoradoRapids and @LAGalaxy on Saturday, Oct. 10 has been postponed.

📝: https://t.co/NA3SqR6Zzl pic.twitter.com/JtGLgomvEM

— Major League Soccer (@MLS) October 9, 2020