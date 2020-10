¿Cómo se sabe si un presidente es capaz de gobernar? Los demócratas crean una comisión para decidirlo

WASHINGTON- La oposición demócrata en Estados Unidos presentará este viernes un proyecto de ley para crear una comisión que decidiría si un presidente es “capaz” de gobernar, tras la preocupación generada por el diagnóstico de COVID-19 del mandatario Donald Trump.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que es la segunda en la línea de sucesión presidencial, detallará su propuesta en una rueda de prensa mañana a las 10:15 (14:15 GMT), adelantó este jueves su oficina.

“Vuelvan aquí mañana. Vamos a hablar sobre la Enmienda 25” de la Constitución estadounidense, dijo Pelosi durante una conferencia de prensa este jueves, sin dar más información.

.@SpeakerPelosi: "Tomorrow, by the way, tomorrow, come here tomorrow. We're going to be talking about the 25th Amendment."

