Distrito escolar de Newport Beach y Costa Mesa frena el regreso a las aulas de los estudiantes de secundaria

Aunque miles de estudiantes de secundaria del Distrito Escolar Unificado de Newport Beach y Costa Mesa estaban listos para volver a las aulas en un modelo híbrido el próximo lunes, las autoridades han dado marcha atrás.

El distrito ubicado en el condado de Orange en el sur de California votó el jueves por la noche durante una reunión especial y decidió retrasar el regreso de la educación presencial al menos hasta el 17 de diciembre.

