AlChile con Meme Yamel, un contrapeso a los medios tradicionales de México

Las mujeres YouTubers que comentan y analizan la política enfrentan muchos retos

A sus 27 años, Meme Yamel, está entre las pocas mujeres periodistas mexicanas con un canal en YouTube en el que “Las cosas se dicen #AlChile, y en donde habla abiertamente sobre la política mexicana, sus políticos y gobernantes.

También es conductora de La Neta Noticias, directora de The Mexico News y productora del popular programa Sin Censura Nocturno con Vicente Serrano en donde ha cobrado notoriedad con sus críticos comentarios.

Pero de dónde salió, Meme Yamel con ese nombre tan original.

“Mis abuelos maternos son de Líbano y llegaron a Puebla en México donde nací, y hace un año me mudé a la ciudad de México”.

Meme Yamel estudió comercio y negocios internacionales. Al terminar, encontró trabajo con algunos partidos políticos, pero cuando tuvo la oportunidad de combinarlo con su participación en un medio digital y le dijeron que no tenía esa libertad, tomó la decisión de separarse del trabajo político y meterse de lleno al periodismo independiente.

Fue en junio de 2017, cuando inició con La Neta Noticias, su portal informativo en Facebook donde ella y su equipo llegaron a tener hasta 10 millones de seguidores.

Sus participaciones en Sin Censura con Vicente Serrano comenzaron hace un año cuando se conocieron y empezaron a colaborar.

También trae entre manos un tercer proyecto: “The Mexico News, 100% digital para generar contenido en inglés desde México”

Y hace un año y medio, se lanzó con su programa #AlChile con Meme Yamel.

El alcance de los independientes

Durante este trayecto, ha tenido que encontrarle el modo a los algoritmos, reglas y manejo de los contenidos en las redes sociales. Ha aprendido a volver a empezar de cero cuando le han tumbado su página en Facebook.

“#AlChile con Meme Yamel es un proyecto picante de contacto directo con la gente. Jugamos mucho con la frase ‘aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado’”.

Comparte que su idea ha sido generar mucho engagement, – alcance – con la audiencia y lo están logrando.

Cuando le preguntamos cuál cree que es el papel de los medios independientes digitales como #AlChile con Meme Yamel o #SinCensura con Vicente Serrano frente a los medios tradicionales dentro la etapa de la Cuarta Transformación en México, observa que siempre los había querido mantener a ellos bajo el tapete.

“Los medios tradicionales se dejaron comprar a billetazos. Sabían que si golpeaban tantito, iban a recibir una cantidad impresionante de dinero. Hubo mucho conformismo.Tenemos presentadores de noticias y redactores que no generan sus propias notas. Son muy pocos los que tienen reporteros que salen, pero se quedan por encima”.

Añade que los medios tradicionales creían que tenían la verdad absoluta.

“Era el mismo grupo de medios los que tenían el poder y la influencia; y era la misma información”.

Audiencia por credibilidad

Sin embargo, dice que cuando viene el cambio de gobierno y ya no les dan los recursos de antes, sus finanzas empiezan a andar mal y se quedan sin el éxito que vendían al mundo.

Meme Yamel habla del caso de la revista Nexos que perdió su contrato con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero considera que si fuera tan buena revista, no se estarían quejando.

“Que trabajen con sus propios medios como lo hacemos los medios independientes y tenemos una audiencia”.

Y deja en claro que ellos no tienen contratos de gobierno, pero a cambio cuentan con la libertad de publicar, equivocarse, ser criticados y apechugar.

“Esa es la diferencia de los medios independientes con los tradicionales. La gente te empieza a buscar porque te creen más a ti que al medio que ha estado por años y se quedan por encimita y juegan con sus titulares. Ahora la gente duda de lo que Reforma dice”.

Considera que la gente busca a los medios independientes porque son el contrapeso frente a los medios tradicionales

“Es una gran responsabilidad. No queremos cometer el error de los medios tradicionales. No tenemos más que la verdad, aunque a veces no gusta”.

Cuando le preguntamos qué opina de las voces que dicen que los medios independientes y YouTubers son ahora los beneficiarios de subsidios y publicidad del nuevo régimen de la Cuarta Transformación.

“Qué enseñan los cheques. El gobierno está obligado a transparentar. La Jornada, El Universal, El Reforma, El Financiero se siguen quejando, pero son ellos quienes siguen recibiendo los recursos, millones de pesos del gobierno.

“Nosotros no aparecemos en esa lista. Para que el gobierno te dé, tienes que estar registrado, comprobar que te dedicas a lo que dices. Muchos tenemos un año, dos años como medios independientes; y generamos dinero, trabajo e impuestos, pero apenas nos estamos formalizando”.

“Claro que los medios tradicionales se quejan, pero a cambio tienen libertad de expresión. Por primera vez pueden publicar lo que quieren, sin que los vayan a desaparecer porque esa era la dinámica. Si no aceptabas dinero, aparecías muerto”.

Hoy esas prácticas, observa que continúan aún en gobiernos locales y estatales.

Los retos por ser mujer

Meme Yamel acepta que como mujer estar al frente de un programa independiente de política, tiene sus propios retos.

“Al inicio, la propia audiencia me decía, por qué no te vas a tu casa, tú debes estar en la cocina, mejor vete a tener hijos. Como por qué te atreves a opinar de política y entenderla”.

Pero también se encontró con otro tipo de demandas y reclamos.

“Me pedían más fotos en redes sociales. Y te exigen una apariencia perfecta, algo que no le exigirían a un hombre ni lo estarían criticando”.

En cambio dice que a las mujeres las critican porque como se visten, maquillan o porque subieron de peso, en vez de poner atención a lo que dicen.

Ha llegado a pasarle que en plena entrevista, un invitado le coquetea; y hasta ha sufrido discriminación por ser joven para restarle fuerza a sus comentarios.

“Un día llegó un señor a criticarme y decirme que como estaba muy jovencita, yo no entendía. ‘Tú que vas a saber de política’, me dijo. Y sí, a mis 27 años me hace falta experiencia, pero me ha tocado vivir cosas y la curiosidad me ha hecho informarme. La experiencia se mide con las vivencias”.

Y definitivamente considera que hay más mujeres en YouTube con contenidos de entretenimiento y temas que no son noticias ni política.

“Lamentablemente las mujeres que se dedican a medios se encasillan y en vez de romper paradigmas quieren cumplir el formato de siempre, verse bien y no cometer errores. Ve a las presentadoras. Todas tienen el mismo prototipo, el mismo copy paste – copia y pega-. No se atreven a romper estereotipos”.

Aunque reconoce que no todas las mujeres tienen las ganas de aguantar tanto critica. “Yo reconozco que soy mujer, digo las cosas como son y no soy perfecta”.

Para Meme Yamel, lo más importante es que va picando piedra como periodista política en los medios independientes y generando resultados y audiencia.

A la vez reconoce el trabajo de compañeras suyas que están en los medios independientes que se difunden por las redes sociales como Alina Duarte, Renata Turrets, Frida Guerra y Fernanda Tapia que como ella se atreven.