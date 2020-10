Igor Lichnovsky oficialmente deja Cruz Azul por el fútbol de Arabia Saudita

El jugador chileno Igor Lichnovsky oficialmente fue presentado por el equipo Al Shabab FC de Arabia Saudita.

El defensa, que era titular indiscutible del Cruz Azul, deja al equipo de Robert Dante Siboldi para ser dirigido por Pedro Caixinha.

El Al Shabab anunció este sábado en sus redes sociales la llegada de Lichnosky, a quien firmaron por dos años, según escribieron en Twitter. “Al Shabab ficha al internacional chileno Igor Lichnovsky en un acuerdo de dos años con opción de prórroga”.

🇨🇱 Al Shabab has signed Cruz Azul's & the Chilean international "Igor Lichnovsky @igor_five " on a two-years deal with an option of extension.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/5GUKCY8T08

— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) October 10, 2020