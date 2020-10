La Opinión y el boxeo están de luto por la muerte del periodista Ricardo Jiménez

Ricardo Jiménez fue un hombre indispensable durante una década y media trabajando con la promotora de boxeo Top Rank. El hombre del inconfundible bigote hizo sentir su presencia en incontables eventos de boxeo ya fuera como publicista, responsable de prensa o incluso traductor en el ring de las principales estrellas hispanas del deporte de los puños.

Este domingo Jiménez falleció en Los Ángeles a consecuencia de un derrame cerebral a la edad de 64 años, poniendo de luto al boxeo pero también al periodismo deportivo de Estados Unidos, porque antes de convertirse en la mano derecha del legendario promotor Bob Arum en el manejo de peleadores hispanos, Jiménez ya había construido una excelente carrera como reportero y más tarde editor de deportes de La Opinión, el periódico en español más importante del país.

La noche del miércoles, un rato después de haber tenido una plática con un boxeador en un día como cualquier otro, Ricardo sufrió el derrame cerebral y fue llevado de emergencia al hospital Presbyterian Intercommunity de Whittier, indicó Lilian De La Torre-Reed, madre de las hijas de Jiménez, Alejandra Luceli y Elizabeth Diane.

Jiménez estuvo internado varios días hasta su muerte la tarde del domingo. Falleció en paz acompañado por sus hijas, ambas estudiantes universitarias y que eran su gran orgullo, además de otros familiares.

“Mi papá fue la persona más divertida que conocí, y mi hermana y yo crecimos rodeadas de su ilimitado amor y risas”, dijo Alejandra Luceli Jiménez. “En estos momentos difíciles es alentador escuchar de toda la gente a la que él impactó durante su larga carrera en el mundo de los deportes”.

Aunque Ricardo Jiménez se hizo muy conocido por su labor como publicista de boxeo, él fue antes que nada un periodista.

Tras graduarse de Cal State Fullerton, empezó a trabajar en La Opinión en 1985 como reportero de fútbol americano y baloncesto. Jiménez desarrolló un especial aprecio por la cobertura del equipo de los Raiders, que en esos años jugaban en Los Ángeles. También cubrió otros deportes, incluyendo el boxeo.

En 1997 fue promovido a editor de la sección de deportes de La Opinión, apenas la tercera persona en ser nombrada para ese puesto en el diario angelino. Como editor, Jiménez impulsó la cobertura de grandes eventos como la Copa del Mundo de la FIFA y las peleas de campeonato mundial.

Se marchó de La Opinión en 2000 para integrarse a Top Rank y ser una pieza clave para dar a conocer ampliamente a campeones como Erik “El Terrible” Morales, Marco Antonio Barrera, Antonio Margarito, José Luis Castillo y Miguel Cotto.

Ricardo Jimenez was one of boxing’s good guys, a man who chronicled the sport as a reporter and later as a publicist. The Top Rank family sends its condolences to Ricardo’s family and friends, as he will be greatly missed by all who knew him. pic.twitter.com/pVejZTclsQ

— Top Rank Boxing (@trboxing) October 11, 2020