Con todo y el título: Anthony Davis no está seguro de permanecer al lado de LeBron en los Lakers

Dicen que no hay nada más dulce que la victoria, pero al parecer eso no ocurre en la NBA, al menos para muchos jugadores que la han conseguido al lado de LeBron James.

Al más puro estilo de Cristiano Ronaldo cuando ganó más reciente Champions League para el Real Madrid, la estrella de los Lakers no está seguro de regresar al equipo, pues su condición de agente libre le abre muchas posibilidades:

“No tengo ni idea. Lo he pasado muy bien este año en Los Ángeles. Esto ha sido una enorme alegría y durante los próximos meses resolveremos el futuro. Lo que quiero decir es que no estoy seguro al 100%. Lo discutiremos y lo resolveremos”.

🏆 First-time champ with the @Lakers… Anthony Davis! #LakeShow

AD becomes the 8th player to win the #NBAFinals, an Olympic Gold Medal, and an NCAA Championship. pic.twitter.com/8lPw1nngZt

— NBA (@NBA) October 12, 2020