Pelé y Maradona encabezan la lista de mejores mediocampistas de la historia para el Balón de Oro Dream Team

La pandemia del coronavirus ocasionó que se cancelara la entrega del Balón de Oro, prestigioso premio que se entrega al mejor jugador de fútbol del año. Sin embargo, la revista France Football, encargada de entregar este premio desde 1956 decidió que este año se entregará el Balón de Oro Dream Team, galardón con el que reconocerán al mejor portero, defensa, medio y delantero de la historia.

La semana pasada se dieron a conocer los porteros y defensas nominados y este lunes se revelaron los mediocampistas que competirán por el preciado reconocimiento, siendo Pelé y Maradona los que encabezan la lista.

🌟Let's start for today with 20 nominees as the best defensive midfields of all time !https://t.co/WBc1UIC3JW#BOdreamteam pic.twitter.com/EqRN7UnzLl

— France Football (@francefootball) October 12, 2020