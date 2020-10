Balón de Oro Dream Team: El premio que reconocerá a los mejores de la historia anuncia sus primero nominados

Gordon Banks, Manuel Neuer, Franco Baresi y Franz Beckenbauer son algunos de los primer nominados

La pandemia del coronavirus afectó al fútbol en muchos aspectos, las ligas alrededor del mundo se detuvieron por algunas semanas y se canceló la entrega de uno de los premios más importantes para los jugadores: el Balón de Oro.

Sin embargo, la revista France Football, encargada de otorgar el prestigioso reconocimiento desde 1956, decidió que este año se entregará el Balón de Oro Dream Team, un premio que reconocerá a los mejores jugadores de la historia.

Este lunes se dieron a conocer a los nominados para mejor portero, mejores defensas laterales y mejores defensas centrales y los nominados son jugadores icónicos de esta generación y pasadas, como Manuel Neuer, Lev Yachine, Cafu, Franco Baresi, Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, Roberto Carlos, entre muchos otros. Te dejamos con la lista.

🧤 Let's start with the 10 nominees best goalkeepers of all time ! #BOdreamteamhttps://t.co/7sHyU2ev4m pic.twitter.com/uR6DEpukH7 — France Football (@francefootball) October 5, 2020

The 10 nominees as best right back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/FlVHsFhjUo pic.twitter.com/55rbQzeWcO — France Football (@francefootball) October 5, 2020

The 10 nominees as best centre back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/dOeHb2zxwR pic.twitter.com/8Ub7FYKy0Y — France Football (@francefootball) October 5, 2020

The 10 nominees as best left back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/cPqp5QDkjF pic.twitter.com/w4Yw8kHBWN — France Football (@francefootball) October 5, 2020

El próximo 13 de octubre se revelarán los nombres de los mediocampistas nominados y el lunes 19 de octubre el de los delanteros. Los premios serán entregados en el mes de diciembre, en una fecha por confirmar.

Te puede interesar:

Dejarán vacante el trono del mejor: No habrá Balón de Oro en 2020

Los números no mienten: Cristiano Ronaldo mejor que Messi después del sexto Balón de Oro del argentino