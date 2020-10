Sofía Castro recuerda el bullying que sufrió cuando su mamá se casó con Enrique Peña Nieto

"Fueron ataques bastante fuertes que me bajaron la autoestima muchísimo"

Sofía Castro abrió su corazón frente a sus seguidores de Youtube, en donde compartió algunos momentos complicados que vivió por el bullying que le hacían, abarcando desde la infancia debido al sobrepeso, hasta los comentarios que recibió cuando su mamá, Angélica Rivera, se convirtió en la Primera Dama de México.

La estrella de ‘El Dragón’, quien está a punto de cumplir sus primeros 10 años de carrera, utilizó su canal de Youtube para compartir los problemas de abuso que sufrió durante la adolescencia, cuando tenía sobre peso, por lo que sus compañeras de la escuela se burlaban de ella. Aunque esta fue una etapa complicada, lo peor llegó cuando su mamá se casó con Enrique Peña Nieto.

“Mi mamá empezó una etapa de su vida diferente con una responsabilidad diferente, yo tenía 14 años y quería ser actriz, me quería preparar, estudiar actuación. Quería realmente dedicarme a lo que ahora me dedico y quería empezar. No me quería esperar ni dejar pasar el tiempo y justo cuando empecé, también empezó la nueva vida de mi mamá y llegaron los comentarios, de nuevo las agresiones hacía mí persona, a mí físico“, y recordó que la insultaban todo el tiempo, lo que le generó inseguridad.

Aunque el precio que pagó fueron varios años de valoración y terapia, acepta que gracias al cariño de su familia logró superar los comentarios que estuvieron presentes durante mucho tiempo:

“Fueron ataques bastante fuertes, que me bajaron la autoestima muchísimo. No quería salir de mi casa, no quería ir al cine, ni siquiera a una fiesta. Empecé a verme en el espejo y me veía fea, empecé a creer todo lo que la gente decía de mí, me daban ataques de pánico“, precisó.

Consciente de que las críticas estarán presentes todo el tiempo, la actriz de 24 años aseguró que de lo único que se arrepiente es de darle a toda esa gente: “Llegó un momento en que ya no estaba en mí, me habían quitado a esa niña alegre, con pasiones, con metas, con sueños, divertida“, señaló.

Sofía también se refirió a la gente que únicamente se le acercó por conveniencia, lo que incluso la llevó a tener una relación tóxica como consecuencia de los problemas de autoestima:

“Es muy doloroso que solo se te acerquen por el lugar en el que estás o por de quién eres hija. Gracias a Dios tengo la fortuna de tener dos papás maravillosos, unas hermanas increíbles y un novio que me da para arriba. Tuve muchos problemas de autoestima y eso me llevó a tener una relación tóxica, porque no creía que era capaz de merecer algo bonito, tener algo bonito y sano“, dijo.

Antes de finalizar la charla, pidió a sus seguidores ponerse en los zapatos de los demás y evitar comentarios negativos hacia las otras personas, pues cada quien vive procesos diferentes y en ocasiones complicados, tal como le sucedió a ella: “No puedes juzgar lo que no te toca vivir“.