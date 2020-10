A cuánto asciende la fortuna de LeBron James, la estrella de Los Lakers de Los Ángeles

LeBron James es el jugador más valioso de la NBA, pero ¿sabías que también es un apasionado hombre de negocios?

James ha acumulado una gran fortuna a lo largo de su carrera, que es superior a lo que la mayoría de los atletas profesionales hacen. Se trata de uno de los jugadores con mejores salarios y de los que más gana en la NBA.

James es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. James es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, y su impresionante carrera lo refleja. Ha ganado cuatro premios como el jugador más valioso de la NBA, tres premios al mejor jugador de las Finales de la NBA y dos medallas olímpicas de oro.

Después de jugar para los Cavaliers de Cleveland y para los Miami Heat, James firmó con Los Lakers de Los Ángeles en el año de 2018. Aceptó un contrato de cuatro años con valor de $154 millones de dólares, cuando Klutch Sports Group dió la noticia. Aunque se trata de una gran cantidad de dinero, esta solo representa una parte de sus ingresos totales.

Ser uno de los más respetados jugadores de la NBA le permite a James aprovecharse de una gran cantidad de contratos de patrocinadores.

El contrato con Los Lakers de Los Ángeles es una buena cantidad de dinero, pero según Darren Rovell, experto en negocios deportivos, dijo al sitio Express del Reino Unido que cerca del 65 por ciento de los ingresos de James provienen de los patrocinios.

Gran parte de los ingresos de James provienen de su contrato con Nike para producir las zapatillas de LeBron que se venden como pan caliente. Esto significa que la compañía está dispuesta a pagar una gran cantidad para usar el nombre de LeBron. Según Forbes, James se lleva a casa $32 millones de dólares anuales por la venta de los tenis.

A finales de 2015, James firmó un acuerdo de por vida con Nike por un valor de más de $1,000 millones de dólares. Según Maverick Carter, que es socio de James, dijo a la revista GQ que se trata del mayor acuerdo en la historia de Nike. Pero como es un acuerdo de por vida por una cantidad tan grande, significa que James tendrá que seguir promocionando su producto, incluso después de su jubilación.

