Confirman que Erick Morillo murió a causa de una sobredosis de drogas

La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade ha dado a conocer los resultados de la autopsia del DJ Erick Morillo y en su informe confirma que el afamado artista de 49 años murió a consecuencia de una sobredosis de drogas, entre ellos la cocaína.

El pinchadiscos fue encontrado sin vida el pasado 1 de septiembre en el interior de su mansión en Miami Beach. En su momento, las autoridades informaron que un equipo se trasladó a la vivienda del famoso DJ de ascendencia colombiana tras recibir una llamada de emergencia.

Había muchas sospechas sobre la causa de la muerte y la policía no había descartado ninguna hipótesis. En los últimos meses, el intérprete de “I Like to Move It” estaba viviendo uno de los capítulos más oscuros de su vida tras haber sido arrestado, en agosto, acusado de agresión sexuales en un incidente en el que estaba involucrada una mujer.

La supuesta víctima, que también trabaja como DJ, relató que había sido contratada para trabajar en una fiesta privada junto a Erick Morillo en una mansión de Star Island, conocida como la isla de los ricos y famosos. Tras el evento, ambos se fueron a la casa de Morillo.

Según la versión de la denunciante, el artista hizo “avances sexuales” hacia ella mientras bebían algunas copas en la piscina. Ella aclaró que rechazó las intenciones del icono mundial de la música electrónica y que se lo había dejado claro en más de una ocasión.

Finalmente él se disculpó y, aunque la mujer pretendía irse del hogar, ella se quedó a dormir en una de las habitaciones de la casa.

Al día siguiente, al despertar, se encontró desnuda en la cama y confesó que vio a Erick Morillo, también desnudo. En ese momento empezó a tener algunas memorias de lo que había pasado y aseguró que recordaba haber tenido “actos sexuales”.

La mujer se fue de la casa y llamó a la policía para denunciar los hechos. Los investigadores habían encontrado restos de Morillo en los análisis clínicos realizados a la mujer.

I was pretty worked up tonight and when I started writing this piece it just poured out of me. It's about how reactions to the death of Erick Morillo are a symptom of how much women are still devalued in our scene. https://t.co/GFwvegz51B

— Annabel Ross (@annabel_ross) September 6, 2020