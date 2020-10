DEA anuncia la mayor redada nacional de metanfetaminas en casas de Moreno Valley y Perry

Las autoridades federales revelaron el miércoles detalles sobre las redadas antidrogas en Inland Empire, en el sur de California, que resultaron en la mayor incautación nacional de metanfetamina en la historia de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

#DEA Acting Administrator Timothy J. Shea, Special Agent in Charge Bill Bodner & local law enforcement discussing the largest domestic methamphetamine seizure in #DEA history. Approx. 893 pounds of cocaine, 13 pounds of heroin & 2,224 pounds of methamphetamine. pic.twitter.com/gdeO80nGNK

