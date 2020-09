Duro golpe de agentes de la DEA en Los Ángeles durante operativo nacional antidrogas

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y Timothy J. Shea, director en funciones de la Administración Antidrogas (DEA), presentaron este jueves los resultados de los primeros seis meses de la operación “Escudo de Cristal”.

La operación se enfoca en atacar las operaciones en las ciudades conocidas por el tráfico de metanfetaminas como Los Ángeles, San Diego, Atlanta, Dallas, El Paso, Houston, Nueva Orleans, Phoenix, y St. Louis.

#ICYMI #DEA discussing the impact of #OperationCrystalShield which targeted meth distribution hubs across the U.S. A total of 28,560 lbs of meth was seized nationwide & locally 5,752 lbs. Also, how rental properties are being used for trafficking. WATCH➡️ https://t.co/Jjv88hA06B pic.twitter.com/cIqMzjSMN0

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) September 10, 2020