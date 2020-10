Facebook y Twitter restringen información sobre Biden que consideran poco fiable. Trump reacciona

La publicación sugería vínculos entre el candidato demócrata y Ucrania, pero las fuentes son dudosas

Facebook y Twitter limitaron este miércoles la distribución de una historia publicada por el diario New York Post sobre presuntos vínculos entre el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, y Ucrania, al considerarla poco fiable.

Se trata de una decisión poco habitual de las redes sociales por su carácter marcadamente editorial, y mientras Facebook optó por “reducir la distribución” del artículo durante el tiempo en que sus verificadores analizan la historia, Twitter se decantó por eliminarla completamente.

El rival de Biden en las elecciones de noviembre, el presidente Donald Trump, reaccionó en Twitter a la decisión de las redes sociales, que tildó de “terrible” y llamó de nuevo a eliminar las protecciones legales de las que disfrutan las grandes plataformas de internet bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

“Es terrible que Facebook y Twitter supriman la historia de los e-mails que son pruebas irrefutables en relación al adormilado Joe Biden y su hijo, Hunter, en el New York Post. Es solo el principio para ellos. No hay nada peor que un político corrupto. ¡Eliminen la sección 230!”, escribió el mandatario.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

El artículo del Post se basa en correos electrónicos y otros materiales digitales recuperados de un computador que supuestamente pertenecía al hijo de Biden Hunter, una copia de los cuales fue facilitada al diario neoyorquino por el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani.

Es precisamente el hecho de que Giuliani sea la fuente -junto al exasesor de Trump Steve Bannon, que fue quien primero informó al diario de la existencia de esos materiales- lo que ha levantado sospechas de varios periodistas y de las redes sociales sobre la fiabilidad de la información publicada.

Según esta, cuando su padre aún era vicepresidente de EE.UU., Hunter Biden le habría presentado a un ejecutivo de la firma de gas natural ucraniana Burisma Holdings, que estaba siendo investigada por el entonces fiscal general de Ucrania, Víktor Shokin (2015-2016).

El presidente también agradeció al New York Post “por exponer la corrupción masiva del adormilado Joe Biden y nuestros país. Siembre ha sido un político corrupto. Desagradecido”, tuiteó.

Congratulations to the @nypost for having exposed the massive corruption surrounding Sleepy Joe Biden and our Country. He’s always been a corrupt politician. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

El entorno de Trump siempre ha sostenido que Joe Biden forzó la destitución de Shokin mediante una llamada telefónica con el expresidente del país Petró Poroshenko para proteger a su hijo, que asesoraba a la empresa.

“Quiero dejar claro que esta historia cumple las condiciones para ser verificada por los verificadores independientes de Facebook. Mientras tanto, reduciremos su distribución en nuestra plataforma”, escribió en Twitter sobre el artículo del New York Post el jefe de política de comunicaciones de Facebook, Andy Stone.

While I will intentionally not link to the New York Post, I want be clear that this story is eligible to be fact checked by Facebook's third-party fact checking partners. In the meantime, we are reducing its distribution on our platform. — Andy Stone (@andymstone) October 14, 2020

Twitter, por su parte, decidió retirar la historia por completo al alegar que esta viola su política interna contra la publicación de material digital robado, dado que los contenidos del ordenador se habrían logrado sin el consentimiento de su supuesto dueño, Hunter Biden.