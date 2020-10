Gerardo Martino da voto de confianza a Rodolfo Pizarro pese a su bajo nivel

La actuación del jugador del Inter Miami no agradó a la afición

En la mini gira por Europa que la Selección Mexicana realizó en la última Fecha FIFA, Gerardo Martino aprovechó para probar a Rodolfo Pizarro en su alineación.

Sin embargo, el nivel mostrado por el mediocampista del Inter Miami no fue del agrado de la afición, además de que trascendió la semana pasada que el ‘Tata’ estaba sorprendido por su bajo nivel de juego.

Ves a Tecatito Corona y Raúl Jiménez y entiendes porque están en Europa… Ves a Rodolfo Pizarro y entiendes porque está en la MLS… pic.twitter.com/P0fjKZhXbi — David Medrano Mora (@deividmedrano) October 13, 2020

Después del partido contra Argelia, Gerardo Martino aclaró que el mediocampista mexicano tiene toda su confianza.

“Rodolfo no nos ha dado su mejor versión, hoy lo hizo mejor pero es un jugador que tiene nuestra confianza y tiene un aporte y eso lo hace un jugador desequilibrante en algunos partidos y nosotros nos genera confianza tenerlo”, dijo el director técnico de la Selección Mexicana.

Además, el ‘Tata’ señaló que no le preocupa que Raúl Jiménez no haga goles, pues su aporte con asistencias es aún mejor.

“Para mí no es relevante que Raúl no haga goles, porque tiene capacidad de dar asistencias, hizo juego y con ese nivel de confianza que tiene el aporte es indispensable. A lo mejor no pudo hacer gol pero no me preocupa que no convierta”, dijo.

