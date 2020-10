Ozzie Albies comanda a Bravos y hunden a los Dodgers

El segunda base curazoleño Ozzie Albies volvió a ser el líder de la ofensiva explosiva de los Atlanta Braves que se impusieron este martes por 8-7 a Los Angeles Dodgers en el Segundo Partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que dominan 2-0 al mejor de siete.

The @Braves hold on to take a 2-0 series lead. pic.twitter.com/mzUDTGu3H8

Albies mandó la pelota a la calle y remolcó la carrera que selló la victoria de los Bravos, que llegaron a tener ventajas parciales de 7-0 y 8-3 hasta que los Dodgers se acercaron en la recta final del partido.

Atlanta ahora está a dos victorias de asegurar la primera aparición de la franquicia en la Serie Mundial desde 1999.

En la parte alta del noveno episodio, Albies encontró los lanzamientos del cerrador Adam Kolarek y le sacó la pelota con batazo de 426 pies (130 metros) por todo lo alto del jardín central, sin corredores en circulación, sin outs en la entrada.

En la parte baja de ese mismo episodio, los Dodgers consiguieron racimo de cuatro carreras, pero el cuadrangular de Albies ya había puesto números finales en la pizarra.

Ozzie goes deep to Melancon for the TD – AGAIN! pic.twitter.com/JLMtVMTwu6

— MLB (@MLB) October 14, 2020