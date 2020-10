Donald Trump ataca al Dr. Anthony Fauci recordando su terrible lanzamiento en un partido de MLB

Donald Trump atacó públicamente al Dr. Anthony Fauci, el principal experto de su administración en enfermedades infecciosas, pocos días después de que Fauci criticara la campaña del presidente al tomar una entrevista en marzo y usarla en un anuncio de campaña.

“En realidad, el lanzamiento de Tony es mucho más preciso que sus pronósticos”, tuiteó Trump el martes, refiriéndose al terrible lanzamiento Fauci en el juego de los Washington Nationals. El mensaje de Trump venía con una cita a un artículo de CNN en el que Fauci apoyaba una campaña reciente de Trump, sin embargo, está sacado de contexto.

Actually, Tony’s pitching arm is far more accurate than his prognostications. “No problem, no masks”. WHO no longer likes Lockdowns – just came out against. Trump was right. We saved 2,000,000 USA lives!!! https://t.co/YyLyCsbZ7a

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2020