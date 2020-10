Zoológico de San Diego clona con éxito a un caballo asiático en peligro de extinción

Científicos del Zoológico de San Diego, California han logrado clonar un caballo asiático raza Przewalski usando células congeladas de hace 40 años.

De acuerdo con la información revelada por Los Angeles Times, el zoológico ha bautizado como Kurt al ejemplar de dos meses de edad. La población actual de estos caballos originalmente del centro de Asia es de unos 2,000 ejemplares.

