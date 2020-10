Conor McGregor confirma pelea de regreso contra Dustin Poirier en enero de 2021

Desde hace algunas semanas se ha fortalecido el rumor de un posible regreso de Conor McGregor a las artes marciales mixtas y los nombres de Manny Pacquiao y Dustin Poirier han sonado fuertemente para enfrentar al luchador irlandés.

Hace unos días, McGregor disipó las dudas y reveló que había aceptado pelear contra Dustin Poirier, pidiendo que la pelea fuera en el 2020. Sin embargo, este miércoles The Notorious reveló la fecha definitiva del combate, el cual se llevará a cabo el próximo 23 de enero de 2021 y afirmó que después de Poirier, seguiría Pacquiao.

Hello Dustin! I accepted the @ufc offer to fight you, but told them it must happen in 2020. I’m ready for Nov 21st, given that cards recent injury issues, as well as any of the December dates, the 12th and the 19th. I’ll also still donate the $500k to The Good Fight Foundation 🙏 https://t.co/23hN4AHtoI

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 8, 2020